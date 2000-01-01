Ефросинья Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина Степанова
Отец ребёнка: Степан Парфенов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Парфенов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Парфенов
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно