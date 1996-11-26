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Соловьева Лидия Алексеевна
Соловьева Лидия Алексеевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
26.11.1996
Пол
Женский
Отец
Соловьев Алексей Владимирович
1968 г.р.
Мать
Соловьева (Доброва) Анна Николаевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1996
Отец:
Соловьев Алексей Владимирович
Мать:
Соловьева Анна Николаевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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