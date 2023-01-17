Ласточкина Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкина Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ласточкин Иван Архипович

Шихмамат, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласточкин Иван Архипович

Смерть
Неизвестно
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