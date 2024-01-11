Софрошкина (Рогова) (Грызунова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софрошкина (Рогова) (Грызунова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Грызунов Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1902

Муж: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1907

Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Степанович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Софрошкин (Рогов) Григорий Степанович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1915

Сын: Софрошкин (Рогов) Василий Степанович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1917

Сын: Софрошкин (Рогов) Николай Степанович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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