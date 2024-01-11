Софрошкина (Рогова) (Грызунова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Грызунов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1902
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1907
Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1910
Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Степанович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Софрошкин (Рогов) Григорий Степанович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1915
Сын: Софрошкин (Рогов) Василий Степанович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1917
Сын: Софрошкин (Рогов) Николай Степанович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Степан Павлович
Смерть
Неизвестно