Трифонов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Трифонов Василий Степанович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Калужская обл., Хвастовский р-н, д. Долина Посмотреть на карте Дата и место призыва 25.06.1941 Хвастовичский РВ... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна

Смерть
?.06.1942
Причина смерти: На войне

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