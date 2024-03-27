Трифонов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Трифонов Василий Степанович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Калужская обл., Хвастовский р-н, д. Долина Посмотреть на карте Дата и место призыва 25.06.1941 Хвастовичский РВ... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: На войне