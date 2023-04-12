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Павлов Матвей Петрович

Место рождения

Волково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
До 1903 года - без фамилии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.

Дочь: Павлова Павла Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Павлов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Павлов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Павлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рожден бесфамильным.
Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.

Дочь: Павлова Таисия Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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