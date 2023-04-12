Павлов Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
До 1903 года - без фамилии.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.
Дочь: Павлова Павла Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна
Рожден бесфамильным.
Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.
Дочь: Павлова Таисия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно