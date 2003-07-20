Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна

Место рождения

с. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР

Дата рождения

17.09.1925

Дата смерти

20.07.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925

Отец: Шишкин Дмитрий Степанович

Мать: Шишкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.04.1949

Сын: Плотников Валентин Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Новая Ида, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.07.1951

Дочь: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1959

Сын: Плотников Петр Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович

Смерть
20.07.2003
Причина смерти: Болезнь

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