Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна
Место рожденияс. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР
Дата рождения17.09.1925
Дата смерти20.07.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1949
Сын: Плотников Валентин Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович
Новая Ида, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.07.1951
Дочь: Манькова (Плотникова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1955
Рождение ребёнка
18.04.1955
Рождение ребёнка
11.08.1959
Отец ребёнка: Плотников Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1964
Смерть
20.07.2003
Причина смерти: Болезнь