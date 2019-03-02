Лобанова (Пузанова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Пузанова) Галина Александровна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

07.02.1952

Дата смерти

02.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
С 1967 по 1974

Муж: Лобанов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1974

Сын: Лобанов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Лобанов Виктор Васильевич

Место жительства
С 1974
Рождение ребёнка
22.06.1978

Сын: Лобанов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лобанов Виктор Васильевич

Смерть
02.03.2019
Похороны
2019
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