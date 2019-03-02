Лобанова (Пузанова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1952
Дата смерти02.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1967 по 1974
Рождение ребёнка
08.01.1974
Сын: Лобанов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Лобанов Виктор Васильевич
Место жительства
С 1974
Рождение ребёнка
22.06.1978
Сын: Лобанов Виктор Викторович
Отец ребёнка: Лобанов Виктор Васильевич
Смерть
02.03.2019
Похороны
2019