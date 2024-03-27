Кабиров Габдрахман Мельник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабиров Габдрахман Мельник

Кабиров Габдрахман Мельник

Место рождения

с. Каркали, Спиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Рождение ребёнка
15.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Сахибжамал Дочь Муллы

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Сахибжамал Дочь Муллы

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Сахибжамал Дочь Муллы

Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.