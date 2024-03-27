Кабиров Габдрахман Мельник
Место рожденияс. Каркали, Спиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Рождение ребёнка
15.05.1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Смерть
1937