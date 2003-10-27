Пастушков Борис Гаврилович
Место рождения
Дата рождения05.02.1939
Дата смерти27.10.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1939
Рождение ребёнка
31.07.1963
Дочь: Пастушкова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Каплина Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1964
Сын: Пастушков Игорь Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1969
Сын: Пастушков Алексей Борисович
Мать ребёнка: Каплина Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2003