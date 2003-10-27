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Пастушков Борис Гаврилович

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Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.02.1939

Дата смерти

27.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1939

Отец: Пастушков Гаврила Павлович

Мать: Подлеснова Аксинья Кузьминовна

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1963

Дочь: Пастушкова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Каплина Светлана Васильевна

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.07.1964

Сын: Пастушков Игорь Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
07.09.1969

Сын: Пастушков Алексей Борисович

Мать ребёнка: Каплина Светлана Васильевна

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Светлана Васильевна

Смерть
27.10.2003
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