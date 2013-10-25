Бутырин Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырин Яков Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.2013

Дата смерти

08.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.05.1991
Похоронен в Казахстане, г. Есиль
Рождение
25.10.2013

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Ленинграде, была сестра Ольга. Воевал, командир отделения связи, старший лейтенант. Репрессирован из-за конфликта со старшим по званию.
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