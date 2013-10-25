Бутырин Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.2013
Дата смерти08.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.05.1991
Похоронен в Казахстане, г. Есиль
Рождение
25.10.2013
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Ленинграде, была сестра Ольга. Воевал, командир отделения связи, старший лейтенант. Репрессирован из-за конфликта со старшим по званию.