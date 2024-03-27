(Шопп) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1871
Сын: Гинтер Адам
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
03.04.1873
Сын: Гинтер Христиан
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Петродолинское, Одеська область
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гинтер Яков
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинтер Иван
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Смерть
1926