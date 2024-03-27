(Шопп) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шопп) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1871

Сын: Гинтер Адам

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
03.04.1873

Сын: Гинтер Христиан

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Петродолинское, Одеська область
Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гинтер Яков

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинтер Иван

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Смерть
1926
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