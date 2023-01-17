Вера Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1834
Сын: Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Агафонович
Рождение ребёнка
02.09.1836
Сын: Михайла Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Степанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Агафонович
Рождение ребёнка
15.10.1845
Сын: Нестр Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Агафонович
Смерть
Неизвестно