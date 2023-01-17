Вера Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1834

Сын: Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1836

Сын: Михайла Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Степанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1845

Сын: Нестр Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Агафонович

Смерть
Неизвестно
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