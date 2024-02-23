Тишкина (Рябова) Евдокия Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
09.?.1892 ст.
Первым браком, православные. По жениху крестьяне села Новгородского Кир Авксентиев Тишкин и сельца Прудов Игнат Нестеров Наумкин. По невесте крестьяне села Новгородского Григорий Вуколов Рябов и Фёдор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно