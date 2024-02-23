Тишкина (Рябова) Евдокия Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина (Рябова) Евдокия Вуколовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1892 ст.

Муж: Тишкин Василий Авксентьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Первым браком, православные. По жениху крестьяне села Новгородского Кир Авксентиев Тишкин и сельца Прудов Игнат Нестеров Наумкин. По невесте крестьяне села Новгородского Григорий Вуколов Рябов и Фёдор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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