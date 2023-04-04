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Рассохин Василий Афанасьевич

Место рождения

Подугорье

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Рассохин Сергей

Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рассохин Александр

Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Федоровская (Рассохина) Антонина

Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Медведева (Рассохина) Валентина

Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
1946
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Причина смерти: рак

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