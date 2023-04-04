Рассохин Василий Афанасьевич
Место рожденияПодугорье
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рассохин Сергей
Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Рассохин Александр
Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Федоровская (Рассохина) Антонина
Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Медведева (Рассохина) Валентина
Мать ребёнка: Рассохина (Киселёва) Таисия Андриановна
Смерть
1946
Причина смерти: рак