Тараканова (Сергеева) Александра Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1919
Дата смерти22.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1919
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Тараканов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1949
Дочь: Волкова Галина Степановна
Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1955
Дочь: Тихомирова Тамара Степановна
Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич
СССР
Рождение ребёнка
31.03.1959
Сын: Тараканов Валерий Степанович
Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич
Смерть
22.01.1982