Тараканова (Сергеева) Александра Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Сергеева) Александра Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1919

Дата смерти

22.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1919

Отец: Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич

Мать: Сергеева Прасковья Федоровна

Бракосочетание
1946

Муж: Тараканов Степан Яковлевич

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Тараканов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Волкова Галина Степановна

Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1955

Дочь: Тихомирова Тамара Степановна

Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич

СССР
Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Тараканов Валерий Степанович

Отец ребёнка: Тараканов Степан Яковлевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
22.01.1982
Кострома, город Кострома, Костромская область
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