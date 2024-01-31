Сурин Леонид Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сурина) Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно