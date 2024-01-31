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Сурин Леонид Яковлевич

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурин Павел Леонидович

Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сурина) Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурин Борис Леонидович

Мать ребёнка: Сурина (Глебова) Вера Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина (Глебова) Вера Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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