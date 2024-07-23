Сабуров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабуров Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова (Сабурова) Феня Никифоровна

Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

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