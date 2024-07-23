Сабуров Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабуров Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова (Сабурова) Феня Никифоровна
Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна