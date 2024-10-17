Шагеев Миннеахмет Шагиахметович 05.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шагеев Миннеахмет Шагиахметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1855

Отец: Шагиахмет Салимзавгарович (Сулеев)

Мать: Нафиса Музафарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагеева Масуфа Муэминовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шагеев Нуриахмет Миннеахметович

Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шагеев Салих Миннеахметович

Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Шагеев Габдельбарый Миннеахметович

Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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