Шагеев Миннеахмет Шагиахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шагеев Нуриахмет Миннеахметович
Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шагеев Салих Миннеахметович
Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна
Рождение ребёнка
08.10.1895
Сын: Шагеев Габдельбарый Миннеахметович
Мать ребёнка: Шагеева Масуфа Муэминовна
Смерть
Неизвестно