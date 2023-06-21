Гончаров Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1951
Дата смерти21.06.2023
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951
Рождение ребёнка
31.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Сытник) Людмила Михайловна
Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
21.06.2023
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)