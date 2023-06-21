Гончаров Николай Сергеевич 30.04.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаров Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1951

Дата смерти

21.06.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951

Отец: Гончаров Сергей Алексеевич

Мать: Гончарова (Иванова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Сытник) Людмила Михайловна

Головчино, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
21.06.2023
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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