Чечевкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Чечевкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жестянщик
Рождение ребёнка
09.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечевкин (Чечевкин) Елизавета
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте пропал без вести