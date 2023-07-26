Чечевкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечевкин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чечевкин Василий

Мать: Чечевкина (Чечевкина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечевкин (Чечевкин) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
жестянщик
Рождение ребёнка
09.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечевкин (Чечевкин) Елизавета

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте пропал без вести

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