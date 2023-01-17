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Клецко Сергей Константинович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1978

Дочь: Потетенькина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Клецко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.10.1989

Дочь: Сочинская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Клецко Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клецко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клецко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Клецко Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клецко Инна

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