Клецко Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения06.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1978
Дочь: Потетенькина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Клецко Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
31.10.1989
Дочь: Сочинская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Клецко Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клецко Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клецко Инна