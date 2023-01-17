Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна

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Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

?.03.1880

Дата смерти

25.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1880

Отец: Купервассер Лузер Лейбович

Мать: не указана

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Шляховецкая Серафима Самойловна

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Миколаївська область
Смерть
25.02.1960
Москва, город федерального значения Москва
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