Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна
Место рождения
Дата рождения?.03.1880
Дата смерти25.02.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1880
Отец: Купервассер Лузер Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Шляховецкая Серафима Самойловна
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Миколаївська область
Смерть
25.02.1960
Москва, город федерального значения Москва