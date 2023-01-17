Есипова (Гребенщикова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Гребенщикова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работала при УОНО (уездный отдел народного образования) в качестве преподавателя Общеобразовательных курсов и в школе малограмотных в городе Сергиев
Работа или профессия
1887
Рождение ребёнка
1921

Сын: Есипов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипов Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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