Есипова (Гребенщикова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Работала при УОНО (уездный отдел народного образования) в качестве преподавателя Общеобразовательных курсов и в школе малограмотных в городе Сергиев
Работа или профессия
1887
Рождение ребёнка
1921
Сын: Есипов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно