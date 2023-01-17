Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Тимофеевич

Петр Тимофеевич

avatar

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

1697 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Никифорович

Мать: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.05.1751

Жена: Дарья Ивановна

Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close