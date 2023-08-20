Гаврилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Дмитриев Гаврило

Мать: Михайлова Ирина

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Николаева Оксинья

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Николаева Анна

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1779

Сын: Николаев Михайло

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марона

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1784

Сын: Николаев Александр

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1791

Сын: Николаев Гаврило

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николаев Иван

Мать ребёнка: Тимофеева Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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