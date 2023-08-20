Гаврилов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Дмитриев Гаврило
Мать: Михайлова Ирина
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Николаева Оксинья
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Николаева Анна
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1779
Сын: Николаев Михайло
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марона
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1784
Сын: Николаев Александр
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1791
Сын: Николаев Гаврило
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николаев Иван
Мать ребёнка: Тимофеева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Прасковья
Смерть
Неизвестно