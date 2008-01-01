Проничева Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941
Отец: не указан
Мать: Проничева Александра
Рождение ребёнка
16.10.1973
Сын: Сеничев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Сеничев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно