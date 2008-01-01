Проничева Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проничева Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1941

Отец: не указан

Мать: Проничева Александра

Рождение ребёнка
16.10.1973

Сын: Сеничев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Сеничев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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