Самсонович Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1943
Дата смерти22.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Довгард Маргарита Йехиельевна
Рождение ребёнка
31.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Довгард Маргарита Йехиельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1994