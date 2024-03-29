Самсонович Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонович Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1943

Дата смерти

22.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Довгард Маргарита Йехиельевна

Рождение ребёнка
31.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Довгард Маргарита Йехиельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгард Маргарита Йехиельевна

Смерть
22.06.1994
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