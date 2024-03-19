Курапов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурапов Сергей

Курапов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курапов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Курапова (Фадеева) Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курапова (Фадеева) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1959

Сын: Курапов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Курапова (Фадеева) Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.