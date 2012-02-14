Лось Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось Артем Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1990

Отец: не указан

Мать: Лось Елена

Рождение ребёнка
14.02.2012

Дочь: Лось Екатерина Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2013

Дочь: Лось София Артемовна

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Рождение ребёнка
01.05.2017

Дочь: Лось Мария Артемовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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