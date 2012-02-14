Лось Артем Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1990
Отец: не указан
Мать: Лось Елена
Рождение ребёнка
14.02.2012
Дочь: Лось Екатерина Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2013
Дочь: Лось София Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.2017
Дочь: Лось Мария Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности