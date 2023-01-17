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Снурницына Ирина Анатольевна

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

13.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1994

Отец: Снурницын Анатолий Геннадьевич

Мать: Снурницына Наталья Петровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
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