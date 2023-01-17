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Снурницына Ирина Анатольевна
Снурницына Ирина Анатольевна
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Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
13.10.1994
Пол
Женский
Отец
Снурницын Анатолий Геннадьевич
1971 г.р.
Мать
Снурницына (Суслова) Наталья Петровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1994
Отец:
Снурницын Анатолий Геннадьевич
Мать:
Снурницына Наталья Петровна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
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