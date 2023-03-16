Тодеренчук Иван Федосиевич
мужской, родился 1896, Санковцы, Чернівецька область
умер 1944
ОтецТодеренчук ФедосийНеизвестно г.р.
МатьТодеренчук ФедосияНеизвестно г.р.
Супруги
Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна1898 г.р.
Дети
Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна20.12.1918 г.р.
Тодеренчук Федосий Иванович01.07.1920 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Тодеренчук Федосий
Мать: Тодеренчук Федосия
Санковцы, Чернівецька область
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.07.1920
Сын: Тодеренчук Федосий Иванович
Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
?.01.1923
Дочь: Боднарюк Гафица Ивановна
Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: Сандуляк (Тодеренчук) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.12.1933
Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Смерть
1944