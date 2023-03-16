Тодеренчук Иван Федосиевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Тодеренчук Иван Федосиевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 1896, Санковцы, Чернівецька область

умер 1944

Отец
Тодеренчук ФедосийНеизвестно г.р.
Мать
Тодеренчук ФедосияНеизвестно г.р.
Супруги
Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна1898 г.р.
Дети
Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна20.12.1918 г.р.
Тодеренчук Федосий Иванович01.07.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тодеренчук Федосий

Мать: Тодеренчук Федосия

Санковцы, Чернівецька область

Бракосочетание
До 1918

Жена: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Неруцак (Тодеренчук) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
01.07.1920

Сын: Тодеренчук Федосий Иванович

Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
?.01.1923

Дочь: Боднарюк Гафица Ивановна

Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: Сандуляк (Тодеренчук) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Рождение ребёнка
20.12.1933

Сын: Тодеренчук Пётр Иванович

Мать ребёнка: Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Должок, Чернівецька область

Смерть
1944

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