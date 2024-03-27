Митин Сергей Матвеевич
Место рожденияс. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Дата рождения1875
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна
с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Митина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна
с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
1939
Село Давыдово