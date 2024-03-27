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Митин Сергей Матвеевич

Место рождения

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости

Дата рождения

1875

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Митин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Митина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1903

Сын: Митин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Митина Марфа Ануфриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
1939
Село Давыдово
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