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Михайлова Мария Павловна
Михайлова Мария Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1922
Пол
Женский
Отец
Михайлов Павел Васильевич
1879 г.р.
Мать
Михайлова (Воробьева) Дарья Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Михайлов Павел Васильевич
Мать:
Михайлова Дарья Федоровна
Смерть
1922
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