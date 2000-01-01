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Михайлова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Михайлов Павел Васильевич

Мать: Михайлова Дарья Федоровна

Смерть
1922
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