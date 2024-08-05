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Телюков Андрей Романович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Телюков Роман Иванович

Мать: не указана

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: (Телюкова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Телюков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Телюков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Рождение ребёнка
02.02.1908

Сын: Телюков Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Телюков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Марковна

Смерть
Неизвестно

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