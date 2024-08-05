Телюков Андрей Романович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Телюков Роман Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: (Телюкова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Телюков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
02.02.1908
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Телюков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Стефанида Марковна
Смерть
Неизвестно