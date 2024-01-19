Мухортов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929

Отец: Мухортов Иван

Мать: Мухортова Маруся

Рождение ребёнка
29.04.1955

Дочь: Пашкова Светлана

Мать ребёнка: Мухортова Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
01.09.1959

Сын: Мухортов Виктор

Мать ребёнка: Мухортова Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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