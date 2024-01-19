Мухортов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929
Отец: Мухортов Иван
Мать: Мухортова Маруся
Рождение ребёнка
29.04.1955
Дочь: Пашкова Светлана
Мать ребёнка: Мухортова Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
01.09.1959
Сын: Мухортов Виктор
Мать ребёнка: Мухортова Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно