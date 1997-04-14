Заиченко Эдисон Иванович
Место рожденияСССР
Дата рождения21.02.1941
Дата смерти14.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941
Рождение ребёнка
29.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1997