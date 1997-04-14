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Заиченко Эдисон Иванович

Место рождения

СССР

Дата рождения

21.02.1941

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941

Отец: Ситало Дмитрий Лукич (Отчим)

Мать: (Заиченко) Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.1997

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