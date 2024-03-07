Мачульский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1913
Дата смерти24.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1948
Сын: Мачульский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мачульская Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачульская Надежда Тимофеевна
Смерть
24.06.1987