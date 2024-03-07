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Мачульский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

24.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: Мачульский Василий Климентьевич

Мать: Мачульская (Романчук) Анисия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.06.1948

Сын: Мачульский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мачульская Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Надежда Тимофеевна

Смерть
24.06.1987

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