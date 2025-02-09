Дмитриев Алексей Станиславович 07.02.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Алексей Станиславович

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1974

Отец: Дмитриев Станислав Федорович

Мать: Дмитриева (Горбачёва) Галина

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева (Новожилова) Людмила

Рождение ребёнка
15.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева (Новожилова) Людмила

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева (Новожилова) Людмила

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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