Дубровин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Павел

Дубровин Павел

avatar

Место рождения

Троицкое, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Дубровин Степан

Мать: не указана

Троицкое, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1929

Дочь: Чепуштанова Валентина

Мать ребёнка: Дубровина Елена

Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Дубровин Михаил

Мать ребёнка: Дубровина Елена

Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Костырева Ираида

Мать ребёнка: Дубровина Елена

Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Дубровин Виталий

Мать ребёнка: Дубровина Елена

каменский район, троицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленина Зинаида

Мать ребёнка: Дубровина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Елена

Смерть
?.07.1943
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close