Дубровин Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Дубровин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1929
Дочь: Чепуштанова Валентина
Мать ребёнка: Дубровина Елена
Рождение ребёнка
21.10.1935
Сын: Дубровин Михаил
Мать ребёнка: Дубровина Елена
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Костырева Ираида
Мать ребёнка: Дубровина Елена
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Дубровин Виталий
Мать ребёнка: Дубровина Елена
каменский район, троицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленина Зинаида
Мать ребёнка: Дубровина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Елена
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: На войне