Литвин Лев
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения17.12.1951
Дата смерти16.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951
Отец: Литвин Самуил Залманович
Мать: Литвина Эсфирь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно