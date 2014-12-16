Литвин Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Лев

Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

17.12.1951

Дата смерти

16.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951

Отец: Литвин Самуил Залманович

Мать: Литвина Эсфирь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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