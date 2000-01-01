Милюшкина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владыкин Савелий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1950
совхоз в казахстане
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милюшкин Алексей
Смерть
Неизвестно