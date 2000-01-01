Милюшкина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владыкин Савелий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

совхоз в казахстане
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшкин Алексей

Смерть
Неизвестно
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