Афанасьев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Сергей Петрович

Афанасьев Сергей Петрович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1947
пос. Долинка, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1960
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1957 по 1960
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1960
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close