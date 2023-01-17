Афанасьев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1947
пос. Долинка, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1960
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1957 по 1960
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1960
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно