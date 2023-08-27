Разина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1953
Дочь: Закирова Альфина Габидулловна
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович
Рождение ребёнка
26.09.1954
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Хусаинова Закирова Роза Габидулловна
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович
Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Валиуллина Лилия Габидулловна
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович
Рождение ребёнка
23.03.1964
Сын: Закиров Рамиль Габидуллович
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович
Рождение ребёнка
05.04.1973
Дочь: Галеева Гульнур Габидулловна
Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович