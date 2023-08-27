Разина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1953

Дочь: Закирова Альфина Габидулловна

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

Рождение ребёнка
26.09.1954

Сын: Закиров Радиф Гадиллович

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Хусаинова Закирова Роза Габидулловна

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Валиуллина Лилия Габидулловна

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

Рождение ребёнка
23.03.1964

Сын: Закиров Рамиль Габидуллович

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

Рождение ребёнка
05.04.1973

Дочь: Галеева Гульнур Габидулловна

Отец ребёнка: Закиров Габидулла Сафиуллович

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