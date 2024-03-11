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Ефим Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Игнат Иванович

Мать: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Ефимовна

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гусев Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Васса Федосеевна

Смерть
Неизвестно

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