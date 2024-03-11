Ефим Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Игнат Иванович
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Ефимовна
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Васса Федосеевна
Смерть
Неизвестно