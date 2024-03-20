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Николаев Ефим Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Николаев Захар Аркадиев

Мать: Анна Романова

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Николаев Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева

Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Николаев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева

дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Николаев Петр Ефимович

Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1921
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