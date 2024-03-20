Николаев Ефим Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Николаев Захар Аркадиев
Мать: Анна Романова
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева
Рождение ребёнка
29.08.1909
Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева
дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1912
Мать ребёнка: Николаева Парасия Григорьева
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1921