Мажарова Василиса (Христина) Витальевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1993
Образование
С 01.09.2000 по ?.06.2003
Коптяки, Новолялинский, Свердловская область
Частная школа №215 "Перспектива".
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2010
МАОУ Гимназия №99. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2011 по ?.06.2015
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Высшая школа экономики и менеджмента. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
18.08.2014
Муж: Урош Милич
Развод
20.01.2018
Муж: Урош Милич
Смена имени
22.01.2024
Поменяла имя, была Христиной, стала Василисой.
Образование
?.09.?
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Высшая школа экономики и менеджмента. Форма обучения: —. Программа: Магистратура.
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "Детройт-Энерго".
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель генерального директора электротехнической лаборатории. ООО "ДГУ-Сервис".
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Игра на гитаре, баскетбол гитаре, барабанной установке; занимается пением. Также пишет стихи.
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Занималась кунг-фу.
Награда
Неизвестно
Различные грамоты в школе и университете за активную жизнь.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Занималась айкидо.
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Играла в УГМК юниор сборная (баскетбол).
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Играет в волейбол.
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Занимается современными танцами.