Мажарова Василиса (Христина) Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажарова Василиса (Христина) Витальевна

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Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

04.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1993

Отец: Мажаров Виталий Иванович

Мать: Мажарова Татьяна Борисовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
С 01.09.2000 по ?.06.2003
Коптяки, Новолялинский, Свердловская область
Частная школа №215 "Перспектива".
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Гимназия №99. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2011 по ?.06.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Высшая школа экономики и менеджмента. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
18.08.2014

Муж: Урош Милич

Развод
20.01.2018

Муж: Урош Милич

Смена имени
22.01.2024
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Поменяла имя, была Христиной, стала Василисой.
Образование
?.09.?
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Высшая школа экономики и менеджмента. Форма обучения: —. Программа: Магистратура.
Работа или профессия
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
ООО "Детройт-Энерго".
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Заместитель генерального директора электротехнической лаборатории. ООО "ДГУ-Сервис".
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Музыкальные достижения: Игра на гитаре, баскетбол гитаре, барабанной установке; занимается пением. Также пишет стихи.
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Занималась кунг-фу.
Награда
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Различные грамоты в школе и университете за активную жизнь.
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Занималась айкидо.
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Играла в УГМК юниор сборная (баскетбол).
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Играет в волейбол.
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Занимается современными танцами.
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