Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Захарьина) Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Яков

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Захарьина) Мавра

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Рождение ребёнка
03.02.1867

Сын: Захарьин Василий

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1871

Сын: Захарьин Ефим

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: (Захарьина) Наталия

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.10.1879

Дочь: (Захарьина) Анастасия

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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