Христина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Захарьина) Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Яков
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Захарьина) Мавра
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
03.02.1867
Сын: Захарьин Василий
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
28.03.1871
Сын: Захарьин Ефим
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: (Захарьина) Наталия
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
19.10.1879
Дочь: (Захарьина) Анастасия
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Смерть
Неизвестно