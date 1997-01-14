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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1902

Дата смерти

14.01.1997

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1902

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.01.1997
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