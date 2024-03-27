(Хузиахметова) Бибижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Хадича
Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1898
Сын: Хабибуллин Халилулла
Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мухаметшина Сабира
Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фахрутдинова Махира
Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Газизэ
Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Смерть
Неизвестно
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино