(Хузиахметова) Бибижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хузиахметова) Бибижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Хадича

Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1898

Сын: Хабибуллин Халилулла

Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мухаметшина Сабира

Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фахрутдинова Махира

Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Газизэ

Отец ребёнка: Хузиахметов Хабибулла

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
Смерть
Неизвестно
Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Кугарчино
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